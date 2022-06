As autoridades de saúde do Reino Unido reforçam a importância da aplicação da vacina contra poliomielite - Marcio Mercante / Agencia O Dia

As autoridades de saúde do Reino Unido reforçam a importância da aplicação da vacina contra poliomieliteMarcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 22/06/2022 16:44

As autoridades de Saúde do Reino Unido alertaram a população para a ameaça de reaparecimento da poliomielite e reforçaram a importância da vacinação de crianças. Foram confirmados sinais de transmissão entre indivíduos. Além disso, desde abril vem sendo confirmada a presença do vírus no esgoto de Londres — o que caracterizaria o início de um surto. O último registro de pólio no Reino Unido foi em 1984, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerava o país livre da moléstia desde 2003.

De acordo com a UK Health Security Agency (UKHSA), órgão responsável pela vigilância sanitária no Reino Unido, as amostras de esgoto com a presença do vírus da pólio foram coletadas nas regiões Leste e Norte de Londres. As autoridades de saúde avaliam que a pandemia de covid-19 afetou a cobertura vacinal de crianças com idade até 5 anos, o que representa um grave risco para a saúde desta parcela da população.

O chefe do grupo de pesquisa de vacinas do Imperial College London, Nicholas Grassly, disse que há a preocupação de que o vírus esteja circulando em Londres e possa “se espalhar mais amplamente”. Ele ressaltou que as amostras de esgoto contaminadas servem de alerta para o fato de a poliomielite não ter sido ainda erradicada no país.