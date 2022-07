Polícia encontrou crianças no grupo resgatado numa igreja em Ondo, na Nigéria - Reprodução/Twitter

Publicado 03/07/2022 09:11

Ondo - Uma operação policial deflagrada na Nigéria no sábado, dia 2, resgatou 77 pessoas, incluindo 26 crianças, que estavam presas numa igreja no estado de Ondo, sudoeste do país. De acordo com as autoridades locais, parte do grupo estava detido no local há meses pelo pastor Josiah Peter Asumosa. Em depoimento, algumas pessoas revelaram que 'deviam esperar a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra' em abril.



"A investigação preliminar revelou que Josiah Peter Asumosa, pastor assistente da igreja, foi quem disse aos membros que o arrebatamento cristão ocorreria em abril, mas depois disse que foi alterado para setembro de 2022 e obrigou os jovens membros que obedecessem apenas seus pais no Senhor", disse à 'BBC', Funmilayo Odunlami, assessora de imprensa da polícia.

O pastor da igreja pentecostal, David Anifowoshe, e seu assistente foram presos em flagrante. A dupla será investigada e deve responder pelo caso criminalmente. Uma série de ocorrência de desaparecimentos e denúncias deu início a investigação. Familiares procuraram as autoridades, reportaram o sumiço. No depoimento, apontaram a igreja como possível paradeiro. O grupo de 77 pessoas foi encontrado num pavimento no subsolo do templo.



A 'Segunda Vinda' é uma crença cristã na ressurreição de Jesus após a ascensão bíblica ao céu. Já arrebatamento é a ideia de que os cristãos serão levados para o paraíso após a volta de Cristo.