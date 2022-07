Principal suspeito do ataque, Robert Crimo Terceiro foi detido após tentar fugir de uma blitz - AFP

Publicado 05/07/2022 16:24

Chicago - A polícia de Highland Park informou nesta terça-feira, 5, que o ataque que deixou seis mortos e dezenas de pessoas feridas durante o desfile de 4 de Julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, foi planejado há várias semanas pelo suspeito, identificado como Robert Crimo Terceiro.



Segundo os investigadores, o suspeito, de 21 anos, ao abrir fogo aleatoriamente contra a multidão, de cima do telhado de um prédio, atirou pelo menos 70 vezes. Ele teria vestido roupas femininas para se disfarçar e tentar esconder as tatuagens faciais. Após o pânico generalizado no subúrbio de Chicago, o suspeito aproveitou a aglomeração para fugir do local.

"Nós acreditamos que Crimo planejou o ataque por várias semanas. Ele trouxe um rifle de alta potência para o desfile... Ele acessou o telhado de uma empresa através uma escada de incêndio e começou a abrir fogo", disse o porta-voz da polícia, Chris Covelli, à 'AFP'.

Seis pessoas foram mortas e mais 20 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Após oito horas de buscas, a polícia de Illinois prendeu o principal suspeito do atentado. Crimo se negou a parar em uma blitz, mas foi detido após uma breve pequena perseguição a 8km do local do crime.