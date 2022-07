Mundo & Ciência

Criador do famoso mangá 'Yu-Gi-Oh!' é encontrado morto no litoral do Japão

portal japonês "NGK", o corpo de Takahashi teria sido encontrado com ferimentos semelhantes à marcas de mordidas flutuando às margens de Nago

