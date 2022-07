Os foguetes Uragan que atingiram Chasiv Yar são disparados de caminhões - Wikipedia

Publicado 10/07/2022 10:16

Foguetes russos atingiram a cidade de Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, destruindo um prédio de cinco andares e matando pelo menos dez pessoas, disse Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donestk, neste domingo, 10.

Segundo Kyrylenko, cerca de 30 pessoas ainda podem estar presas nas ruínas. As equipes de resgate entraram em contato com duas pessoas sob os escombros, disse ele no aplicativo de mensagens Telegram.

Kyrylenko disse que a cidade de cerca de 12 mil habitantes foi alvo de foguetes Uragan, que são disparados de sistemas em caminhões. Chasiv Yar fica a cerca de 20 quilômetros a sudeste de Kramatorsk, uma cidade que deve ser um dos principais alvos das forças russas à medida que avançam para o oeste.

As províncias de Donetsk e Luhansk formam a região de Donbas, onde rebeldes separatistas lutam contra as forças ucranianas desde 2014. A Rússia capturou na semana passada a cidade de Lysychansk, o último grande reduto da resistência ucraniana em Luhansk.