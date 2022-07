Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã - Behrouz Kamalvandi

Publicado 10/07/2022 11:32

O Irã anunciou neste domingo, 10, que começou a enriquecer urânio em até 20% de pureza usando centrífugas sofisticadas em sua usina nuclear subterrânea de Fordo, segundo a TV estatal. Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, disse que o urânio enriquecido a 20% foi coletado pela primeira vez de centrífugas IR-6 no sábado, 9. Ele informou que as autoridades de Teerã comunicaram ao órgão de vigilância nuclear da ONU sobre o desenvolvimento há duas semanas.

As centrífugas são usadas para produzir urânio enriquecido em níveis mais altos de pureza. O acordo nuclear de Teerã de 2015 com potências mundiais exigia que Fordo se tornasse uma instalação de pesquisa e desenvolvimento, com suas centrífugas restritas a usos não nucleares.

O Irã informara à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que estava se preparando para enriquecer urânio por meio de uma nova cascata de 166 centrífugas IR-6 avançadas em suas instalações subterrâneas de Fordo. Mas não revelou o nível em que a cascata seria enriquecedora.

A AIEA, órgão de vigilância nuclear da ONU, disse à Associated Press que verificou no sábado, 9, que o Irã estava usando uma configuração que permitia alternar mais rápida e facilmente os níveis de enriquecimento. As autoridades de Teerã não comentou a declaração.