Ações do Twitter caem após Musk desistir de comprar a empresaSouvik Banerjee/Unsplash

Publicado 11/07/2022 14:42 | Atualizado 11/07/2022 14:44

Nova York - As ações do Twitter caíram, nesta segunda-feira (11), depois que o magnata Elon Musk quebrou um acordo de US$ 44 bilhões para comprar a empresa, e uma batalha legal se aproxima entre as partes. Uma hora após a abertura do mercado, as ações do Twitter caíram 7,0%, a US$ 34,24.



Após semanas de ameaças, Musk anunciou na sexta-feira (8) sua desistência do acordo, acusando a empresa de fazer declarações "enganosas" sobre o número de contas falsas, de acordo com uma carta de seus advogados. Uma cópia da missiva foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), órgão que supervisiona o mercado.



A decisão de Musk de rescindir o acordo de compra assinado em abril deste ano prepara o terreno para uma batalha judicial potencialmente longa com a empresa, que, em um primeiro momento, havia se oposto à transação.



O acordo de fusão original continha uma multa de US$ 1 bilhão por quebra.



O Twitter defendeu sua supervisão de contas falsas e disse que vai processar Musk para forçá-lo a concluir o acordo.



O conselho de administração do Twitter "está comprometido com fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk e planeja tomar medidas legais para fazer cumprir o acordo de fusão", tuitou o presidente da rede social, Bret Taylor, acrescentando que o processo será depositado em um tribunal no estado de Delaware.



O Twitter diz que o número de contas falsas é inferior a 5%, mas Musk acredita que seja muito maior.



Procurada pela AFP, a rede social se negou a comentar o caso.



Após a declaração do Twitter, Musk usou a própria plataforma para zombar da empresa.



"Disseram que eu não podia comprar o Twitter. Depois, que não revelariam informações sobre os bots. Agora querem me forçar na Justiça a comprar o Twitter. Agora terão que revelar no tribunal as informações sobre os bots", escreveu ele em uma série de tuítes acompanhados por fotos suas, rindo.



Um tuíte mostra o ator e lutador de karatê Chuck Norris atrás de um tabuleiro de xadrez. "Chukmate", escreveu Musk em um trocadilho com "xeque-mate" em inglês.



Chances de acordo?

O último confronto ocorreu após semanas de disputas públicas entre as partes depois que Musk amplificou o assunto das conta falsas.



Analistas especularam que ele estava arrependido de um acordo que havia sido criticado por grupos progressistas preocupados com as opiniões políticas de Musk.



A postura ousada e irreverente de Musk não surpreende observadores acostumados com suas declarações que desafiam normas, ou testam seu limite, e até provocam reações de órgãos reguladores.



Alguns analistas de mercado previram que o acordo seria desfeito logo após o anúncio, mas acreditam que possa sobreviver, apesar dos acontecimentos recentes.



"Enquanto os dois lados provavelmente enfrentarão uma longa batalha, cuja decisão final permanece altamente incerta, acreditamos que o Twitter pode estar em uma posição mais forte", disse Ali Mogharabi, analista da empresa de investimentos Morningstar.



"Acreditamos também que ainda existe um cenário em que Musk e o Twitter cheguem a um novo acordo de preço mais baixo", acrescentou.



Nesse contexto, Mogharabi reduziu sua estimativa para as ações do Twitter, a US$ 47, em relação ao preço de oferta de Musk de US$ 54,20.



"Esperamos que o Twitter enfrente distrações que atrasarão seus esforços para aumentar a receita e expandir as margens", disse.



Para Dan Ives, da empresa Wedbush Securities, "esta é uma situação de 'código vermelho' para o Twitter e sua direção, pois a empresa travará uma batalha direta contra Musk no tribunal, como as de (a série) Game of Thrones".