Sucessor de Boris Johnson será definido pelo Partido ConservadorTolga Akmen/AFP

Publicado 11/07/2022 11:27

Os candidatos para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido estão divulgando promessas de corte de impostos ao eleitorado do Partido Conservador, enquanto a cúpula da legenda se prepara, nesta segunda-feira, 11, para estreitar rapidamente o campo lotado de quase uma dúzia de postulantes.

O pouco conhecido ministro júnior Rehman Chishti se tornou o 11º candidato a declarar que quer suceder Johnson, que renunciou ao cargo de líder do partido na quinta-feira, 7, em meio a uma revolta partidária desencadeada por meses de escândalos éticos.

Outros candidatos incluem a secretária de Relações Exteriores Liz Truss, o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, os ex-ministros de saúde Sajid Javid e Jeremy Hunt e os parlamentares Tom Tugendhat e Kemi Badenoch.

O novo líder será escolhido em uma eleição em duas etapas, na qual os 358 parlamentares conservadores reduzem a disputa a dois candidatos por meio de uma série de votos de eliminação. O par final será submetido a uma votação postal de todos os membros do partido no país. Sob o sistema parlamentar do Reino Unido, o próximo líder do partido se tornará automaticamente primeiro-ministro, sem a necessidade de uma eleição geral.

O chamado Comitê de 1922 do partido, que organiza a disputa, deve eleger um novo executivo nesta segunda-feira, que estabelecerá as regras para a corrida. O comitê quer concluir a etapa parlamentar da eleição antes do recesso parlamentar, que começa no dia 21 de julho. Fonte: Associated Press.