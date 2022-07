Busi Lurayi ficou conhecida por interpretar Tumi na série 'Como Acabar com o Natal', da Netflix - Divulgação/Netflix/Mosa Hlophe

Rio - A atriz sul-africana Busi Lurayi foi encontrada morta em sua casa, no último domingo, aos 36 anos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da artista em comunicado no Instagram. Busi era conhecida como a protagonista da comédia "Como Acabar com o Natal", série original da Netflix que estreou em 2020. De acordo com a empresa, a causa da morte ainda é "desconhecida".

"Estamos profundamente tristes em notificá-los sobre o falecimento de nossa amada Busisiwe Lurayi. Busisiwe faleceu repentinamente e foi declarada morta em sua residência no domingo 10.07.2022 pela equipe médica. A razão de sua morte ainda é desconhecida enquanto aguardamos os resultados do relatório da autópsia", diz a nota compartilhada nesta segunda-feira.

"Pedimos humildemente que nos permita, como família, aceitar esta trágica notícia. Agradecemos o apoio que foi dado até agora e forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis", completou a empresa que cuidava da carreira de Busi.

O falecimento da artista também foi lamentado pela Netflix África do Sul nas redes sociais: "Uma luz incrível se apagou na indústria de entretenimento sul-africana. Estamos profundamente tristes com o falecimento da premiada atriz dos palcos e da tela Busi Lurayi. Vamos nos agarrar às risadas, à beleza e aos momentos de alegria que ela nos trouxe".

Apesar de ter estreado como atriz em 2005, aos 19 anos, Busi Lurayi ganhou destaque internacional ao protagonizar "Como Acabar com o Natal". A produção original da Netflix foi lançada em 2020 e ganhou uma segunda temporada no ano seguinte pelo sucesso global que teve.