Foguete explode durante testeReprodução

Publicado 12/07/2022 11:26

Uma transmissão ao vivo pelo canal NASA Spaceflight mostrou o momento em que o foguete de propulsão Starship, da SpaceX, empresa o bilionário Elon Musk, pega fogo na segunda-feira, 11. A explosão ocorreu durante um teste de solo no sul do Texas, Estados Unidos. Nas redes sociais, Musk comentou sobre o acidente e disse que a equipe iria avaliar os danos.

The launch vehicle developed by SpaceX to launch the Starship spacecraft exploded on the launch pad as tests began. pic.twitter.com/2fiZjLLawS — Eugene Dnipro (@EvgeniyDnepr390) July 12, 2022

"Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos. No futuro, não faremos um teste de partida com todos os 33 motores de uma vez”, afirmou o bilionário em sua conta no Twitter.

Os planos de Musk, com as tentativas de lançamento do novo foguete da SpaceX é tornar as viagens ao espaço mais comuns. A falha no Starship, segundo a agência Reuters ocorreu o meio de uma série de testes de fogo estático de um dia do booster, equipado com uma série de 33 motores Raptor para uso em um próximo voo de teste orbital.



A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) não informou se investigará a explosão e a SpaceX não se manifestou sobre o ocorrido.