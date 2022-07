Das 23 pessoas atingidas, 17 estão internadas, três delas em estado grave - Reprodução

Das 23 pessoas atingidas, 17 estão internadas, três delas em estado grave Reprodução

Publicado 11/07/2022 16:19 | Atualizado 11/07/2022 16:21

Buenos Aires- Um motorista atropelou 23 pessoas que estavam em uma calçada após o término de um espetáculo no Cine Teatro Plaza, na cidade de Godoy Cruz, Argentina. O incidente ocorreu na noite de domingo (10), por volta das 22h (horário local).



Tragedia a la salida del Teatro Plaza de #GodoyCruz: un vehículo se incrustó y dejó como saldo 25 personas embestidas y 3 mujeres heridas que permanecen internadas. Tienen 27, 59 y 75 años. La primera está con pronóstico reservado, las restantes estables. pic.twitter.com/mvQCgmkz75 — Caro Bisgarra (@caritobisgarra) July 11, 2022

Segundo a polícia, o motorista estava com o carro estacionado na frente da calçada e teria dado ré subitamente após um suposto problema na caixa de câmbio. Das 23 pessoas atropeladas, 17 estão internadas, três delas em estado grave. A administração do local informou que as atividades foram suspensas.



De acordo com o portal El Sol de Mendonza , as três vítimas mais afetadas seriam Alejandra Córdoba, de 59 anos, que sofreu "contusão torácica com pneumotórax" (pulmão colapsado) e está "estável"; Lydia Paloma, de 75 anos, que teve trauma facial e fratura do arco zigomático, um osso do crânico, e também encontra-se estável; e Gabriela Rodrigues, de 27 anos, que apresenta hemorragia subaracnóidea (sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que cobre o cérebro) com fratura. Ela foi entubada assim que chegou e está respirando com ajuda de aparelhos.



Ao portal, a atriz Soledad Silveyra, uma das protagonistas da peça em cartaz, "Dos locas de remate" ("Duas garotas loucas"), comentou o ocorrido.

"Abri a porta e vi um carro como se tivesse saído do puxador e tivesse ido para a rua", afirmou Soledad. "Eu podia ver as pernas de todas as pessoas que estavam sob o veículo. É uma tragédia. Ele atropelou todas as pessoas que estavam esperando por nós." E completou: "Foi a coisa mais assustadora. Nunca imaginei ver algo assim. Foi uma noite gloriosa e maravilhosa que teve a infelicidade de terminar assim. Não podemos acreditar no que aconteceu."