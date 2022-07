Menino é imobilizado após ameaçar profissionais de saúde - Reprodução

Publicado 15/07/2022 20:05 | Atualizado 15/07/2022 20:06

Um vídeo viralizou na internet ao mostrar um menino de 10 anos sendo imobilizado após ameaçar profissionais de saúde durante um teste de Covid-19, em Xangai, na China. As imagens foram compartilhadas pela agência de notícias chinesa Xing Shi Pin. A criança ameaçou os profissionais depois de ter sido informado de que não poderia fazer o teste, exigido pela cidade, enquanto estava em seu hoverboard, uma espécie de skate elétrico.

O incidente ocorreu porque um profissional repreendeu o menino. Enfurecido, a criança pegou uma faca em casa e voltou para a área de testes para ameaçar os profissionais.



Nas imagens, é possível ver um homem vestido de calça preta e camisa branca se aproximando e tirando a faca da mão do garoto. Depois, a criança grita com um dos profissionais de saúde e dá um soco em outro. “Ninguém pode me parar. Vou ter que matá-lo à pancada”, grita o menino para os profissionais.

A criança ainda pega o celular de uma mulher que estava perto do local e joga o aparelho no chão. O homem que desarmou o menino também foi filmado dizendo para uma idosa "vá embora". Por fim, depois de cair no chão, gritar por mais de 2 minutos, o menino vai embora em seu veículo motorizado.

Covid em Xangai

Em março, 26 milhões de pessoas, em Xangai, tiveram que obedecer a novas regras de restrição após um surto de infecções por covid. O governo chinês acabou aliviando as restrições em 1 de junho, permitindo que a maioria dos moradores deixasse suas casas. No entanto, o medo de novos bloqueios paira sobre a cidade, já que as autoridades retomaram os testes em massa, depois que o número de infectados voltou a crescer.