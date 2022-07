A OMS anunciou o fim do primeiro surto do vírus de Marburg na África Ocidental em setembro de 2021 - Reprodução internet - Getty Images/iStockphoto

Publicado 17/07/2022 17:59

Dois casos da doença provocada pelo vírus de Marburg, uma febre hemorrágica quase tão letal quanto o ebola, foram registrados em Gana, os primeiros do país, anunciaram neste domingo (17) autoridades sanitárias ganesas.

Em 8 de julho, amostras de sangue de duas pessoas da região de Ashanti (sul) sugeriram a presença do vírus de Marburg. As amostras foram enviadas ao Instituto Pasteur de Dacar (IDP) para a confirmação do diagnóstico, informou o Serviço de Saúde de Gana (GHS).

"Os exames adicionais realizados no IDP do Senegal corroboraram os resultados", declarou em nota publicada neste domingo Patrick Kuma-Aboagye, diretor-geral do GHS.

"Esta é a primeira vez que Gana confirma o vírus de Marburg", acrescentou.

A doença do vírus de Marburg é transmitida aos seres humanos por morcegos frugívoros e se propaga pelo contágio direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, superfícies e materiais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A OMS anunciou o fim do primeiro surto do vírus de Marburg na África Ocidental em setembro de 2021, 42 dias depois de um único caso ter sido identificado na Guiné.