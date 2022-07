Onda invade casamento no Havaí - Reprodução

Onda invade casamento no HavaíReprodução

Publicado 20/07/2022 11:49 | Atualizado 20/07/2022 13:38

Ondas gigantes invadiram uma cerimônia de casamento em Kailua-Kona, no Havaí, na tarde de sábado, 16. Imagens gravadas mostram convidados observando o mar enquanto a água recua. Logo em seguida, as ondas quebram sobre um muro e invadem o terraço do Palácio Hulie'e, onde acontecia a cerimônia. O grupo correu e algumas pessoas riem ao fundo da gravação. Fenômenos naturais desse tipo são comuns nesta época do ano na região central do Oceano Pacífico, onde se localizam as ilhas que formam o Havaí.



If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy — Kaniela Ing (@KanielaIng) July 18, 2022

Os noivos, Riley e Dilon Murphy, tinham conhecimento do alerta de para tempestade tropical no fim de semana. No entanto, não imaginavam que as ondas seriam tão fortes.

Em outro ponto da ilha, na praia de Keauhou, em Big Isand, as ondas cobriram casas de dois andares e assustaram turistas e moradores. Toda a costa sul do Havaí foi atingida e houve registros de ondas com cerca de 7,32 metros.

Desde sexta-feira ,15, o serviço meteorológico local já alertava sobre as condições marítimas, que estariam mais perigosas durante o fim de semana por conta da influência da ex-tempestade tropical Darby. Mais de 7 mil ações preventivas foram realizadas e mais de 1,5mil resgates foram executados por salva-vidas nas costas de Oahu.

O Departamento de Recursos Naturais do Havaí informou que a tempestade tropical provocou as maiores ondas em 25 anos nas praias do sul do arquipélago. Na região de Kailua-Kona, rodovias ficaram alagadas e o trânsito precisou ser fechado por cerca de duas horas.