Representantes da Ucrânia, Rússia, Turquia e a Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniram em Istambul na última quarta-feira - Reprodução

Publicado 21/07/2022 15:56

A Ucrânia e a Rússia irão assinar na sexta-feira, 22, um acordo para permitir a exportação de grãos através do Mar Negro, anunciou a presidência turca nesta quinta, 21.

"A cerimônia de assinatura do acordo de transporte de grãos, que contará com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e do secretário-geral da ONU, António Guterres, acontecerá [na sexta-feira] com a participação da Ucrânia e da Rússia", anunciou o gabinete do presidente turco.