Joe Biden, presidente dos EUA - AFP

Publicado 21/07/2022 16:48

A Casa Branca afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está bem disposto, com "sintomas leves" de covid-19 e sem febre, reafirmando comunicado divulgado mais cedo. Coordenador da resposta à covid no país, Ashish Jha afirmou que Biden continua trabalhando de casa, tendo feito vários telefonemas de trabalho hoje.



A autoridade disse que a expectativa da equipe de saúde de Biden é que ele continue a ter sintomas leves. O presidente já tomou as duas doses do ciclo inicial de vacinação e também outras duas, de reforço. Além disso, começou hoje tratamento com Paxlovid, antiviral indicado para casos leves e moderados de covid.



Jha afirmou que Biden "certamente" ficará isolado por ao menos cinco dias. Quando o presidente tiver um teste negativo de covid-19, retomará sua rotina normal, comentou. Questionado sobre qual seria a subvariante do vírus que infectou Biden, ele explicou que esse sequenciamento não tem um resultado na hora, mas em cerca de uma semana.



A Casa Branca ainda se comprometeu a publicar atualizações diárias em comunicados sobre a saúde do presidente.