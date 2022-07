Suposto autor dos disparos na Universidade Ateneo foi preso - Instagram - reprodução

Suposto autor dos disparos na Universidade Ateneo foi presoInstagram - reprodução

Publicado 24/07/2022 09:27

Três pessoas morreram neste domingo, 24, em um tiroteio na Universidade Ateneo, em Manila, capital das Filipinas, disseram autoridades. O incidente ocorreu quando estudantes de Direito e suas famílias chegavam à universidade para uma cerimônia de formatura que também contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal.

O suposto agressor foi preso. Rose Furigay, ex-prefeita da província de Basilanm (no sul do país), cuja filha estava entre os graduados, foi morta junto com seu assistente e um segurança da universidade, disse Joy Belmonte, prefeito do local onde ocorreu o tiroteio. A filha de Furigay ficou ferida e foi hospitalizada em "condição estável", segundo a polícia.