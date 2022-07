A maioria dos casos da varíola de macacos se concentra na Europa - Reprodução

Publicado 25/07/2022 11:48 | Atualizado 25/07/2022 11:49

O Japão confirmou, nesta segunda-feira (25), seu primeiro caso de varíola do macaco, detectada em um homem em torno dos 30 anos que viajou para o exterior - anunciou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

"Trata-se de um homem de 30 anos com um histórico de viagens ao exterior que retornou da Europa. Este é o primeiro caso de varíola do macaco no Japão", disse Koiko à imprensa, acrescentando que a pessoa infectada foi hospitalizada na capital japonesa.

O caso foi notificado horas depois de o governo japonês ter convocado uma reunião de um grupo de trabalho para coletar informações e se preparar para avaliar e receber pacientes nos centros médicos.

No sábado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de varíola dos macacos como uma emergência sanitária mundial. Este é o nível mais alto de alerta.