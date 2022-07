A temperatura máxima na região da Andaluzia deve chegar a 45 graus - Internet - reprodução

A temperatura máxima na região da Andaluzia deve chegar a 45 grausInternet - reprodução

Publicado 24/07/2022 10:08

A onda de calor que afeta a Espanha desde 9 de julho continua e são esperadas temperaturas extremas neste domingo, 24, no sul do país, onde os termômetros podem chegar a 45ºC. Há duas semanas o país vive com temperaturas muito altas, apesar de nos últimos dias terem caído brevemente abaixo de 40 graus.

A previsão da Agência Meteorológica do Estado (Aemet) indica que quase todo o país terá máximas acima de 36 graus, exceto no noroeste. As temperaturas mais altas são esperadas na região de Córdoba, na Andaluzia, com 45 ºC. Foi nesta parte do país que se registou o recorde para Espanha em agosto de 2021: 47,4 graus em Montoro.

As altas temperaturas e a baixa pluviosidade desde o início do ano elevaram o risco de incêndio em todo o país para "extremo", segundo Aemet. Em Tenerife, no arquipélago das Canárias, o incêndio destruiu 2.156 hectares e obrigou a evacuação de 600 pessoas, informaram os serviços de emergência no sábado.

Desde o início de 2022, mais de 200.000 hectares queimaram na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, em inglês), o que o torna o país mais afetado do continente.

Segundo os cientistas, a proliferação desses eventos climáticos extremos é consequência direta do aquecimento global, com as emissões de gases de efeito estufa aumentando em intensidade, duração e frequência. Com a onda atual, a Espanha experimentou temperaturas excepcionalmente altas cinco vezes nos últimos onze meses. O mês de maio foi o mais quente desde o início do século.