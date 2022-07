Rapper americano JayDaYoungan - Redes Sociais

Publicado 28/07/2022 13:51 | Atualizado 28/07/2022 15:09

O rapper americano JayDaYoungan foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, 28, em Bogalusa, uma pequena cidade de Louisiana, nos Estados Unidos. Em um comunicado divulgado pela polícia, as autoridades disseram que o artista "morreu por causa de seus ferimentos" após o tiroteio, que aconteceu pouco antes das 18h, horário local. Um parente do cantor ficou ferido e encontra-se internado em estado estável, acrescentou o comunicado.

Os policiais atenderam a um chamado, por volta das 17h50, relatando de um tiroteio. Ao chegarem, encontraram o cantor gravemente ferido e souberam que uma segunda vítima já havia sido levada para o hospital. Mais tarde, o Departamento de Polícia de Bogalusa reconheceu o rapper e confirmou a morte do artista.

Segundo a imprensa americana, a segunda vítima seria o pai do músico, mas a informação ainda não foi confirmada. De acordo com o portal TMZ, o rapper estava do lado de fora de sua casa quando foi baleado.

A prefeita de Bogalusa, Wendy O’Quin-Perrette, em um comunicado, pediu para que as pessoas “orem pelas vítimas, suas famílias e pela nossa cidade. Por favor, permitam que a polícia faça o seu trabalho”.





JayDaYoungan nasceu em 1998, cresceu em Bogalusa, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes, localizada ao norte de Nova Orleans, perto da divisa do Mississippi. Ele começou a carreira aos 18 anos. O rapper era conhecido por seus singles "23 Island", "Elimination" e "Opps". A primeira composição foi lançada há três anos e tem 173 milhões de visualizações no YouTube. O álbum de 2019 do cantor, “Misunderstood”, alcançou 43º lugar no Top 200 da Billboard naquele ano, e o álbum de 2020, “Baby23”, chegou à 46ª posição.