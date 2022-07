Patrulha na fronteira dos EUA com o México - Reprodução

Publicado 28/07/2022 18:34

Agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos detiveram 183 brasileiros que entraram no país ilegalmente próximos a San Diego, na Califórnia. As detenções foram feitas em duas ocasiões nos últimos cinco dias (23 e 26 deste mês) junto com imigrantes de outras nacionalidades. Os brasileiros constituíram a maior parte do grupo.

Ao todo, 224 pessoas provenientes de 13 países, incluindo o Brasil, foram detidas. Segundo os agentes da patrulha, o primeiro incidente ocorreu no dia 23 de julho. Na ocasião, 123 imigrantes que cruzaram os EUA ilegalmente foram encontrados perto de Imperial Beach, em San Diego. Trata-se da maior detenção do ano em San Diego até o momento.

O segundo incidente ocorreu em 26 de julho, quando os agentes encontraram um grupo de 101 imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA através de um tubo de drenagem na fronteira, também perto de Imperial Beach. Os contrabandistas cortaram as barras do tubo de drenagem usando um maçarico, abrindo um caminho para os EUA.

A polícia de fronteira não especificou quantos brasileiros estavam no primeiro e no segundo grupo, mas, somados, são maioria entre os detidos.

Todos os imigrantes foram transportados para uma estação de patrulha próxima, onde foram avaliados clinicamente e liberados pela equipe médica. Entre os 224 imigrantes, 167 eram adultos sozinhos, e 57 estavam acompanhados de familiares.

"Estou orgulhoso do esforço que nossos agentes fazem diariamente para continuar protegendo a fronteira, especialmente considerando que os encontros na fronteira aumentaram nos últimos dois anos", disse Aaron Heitke, agente-chefe do setor de patrulha de San Diego.