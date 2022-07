Prédio após as chamas serem controladas - Redes Sociais

Publicado 29/07/2022 11:33 | Atualizado 29/07/2022 11:52

Pelo menos oito pessoas morreram durante um incêndio em um albergue nesta sexta-feira, 29, no sudeste de Moscou, capital da Rússia. O fogo atingiu o térreo do edifício, que tem 15 andares, no fim da madrugada. Quatro feridos estão internados.

A situação se agravou após o alarme de incêndio do albergue não funcionar. Duzentas pessoas que estavam no prédio conseguiram deixar o local às pressas, mas “alguns turistas não conseguiram escapar das chamas por conta das grades instaladas nas janelas", informou o chefe interino dos serviços de socorro de Moscou, Andrei Roumiantsev.

Em nota, o comitê de investigação informou que “oito pessoas morreram e quatro foram hospitalizadas". O comitê disse, ainda, que em 2019 e em junho deste ano, os controles administrativos indicaram violações das regras de segurança do local.