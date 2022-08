Incêndio em uma floresta nos arredores de Berlim - Reprodução/AFP

Incêndio em uma floresta nos arredores de BerlimReprodução/AFP

Publicado 04/08/2022 13:33 | Atualizado 04/08/2022 13:53

Um incêndio sem precedentes foi registrado na manhã desta quinta-feira, 4, em uma floresta nos arredores de Berlim, capital da Alemanha, após explosões em um armazém de munições da polícia. Foi possível ouvir várias explosões que soaram em intervalos regulares. Ninguém ficou ferido.



O incêndio espalhou-se por uma área de 15 mil metros quadrados, primeiro para um local de armazenamento e eliminação de munições, depois para a floresta. "É um acontecimento sem precedentes na história do pós-guerra na Alemanha", disse a prefeita de Berlim, Francisa Giffey, pedindo aos habitantes "que fechem suas janelas".



O porta-voz dos Bombeiros Berlim, Thomas Kirstein, disse que "o incêndio está sob controle agora" e explicou que "a situação é totalmente incomum porque temos munições de guerra no local, que dificultam a aproximação das equipes de resgate”, contou.



Cerca de 250 bombeiros e policiais foram mobilizados, além de membros do Exército alemão, com ao menos um blindado, um veículo para desmantelar minas e drones. Helicópteros da polícia sobrevoavam constantemente a região, enquanto os bombeiros utilizavam água de um rio e lago próximos para tentar apagar as chamas. Uma área de segurança de 1 km foi delimitada em torno do local.



No armazém, localizado na floresta de Grunewald, contém 25 toneladas de materiais explosivos. O local costuma realizar exposições controladas dos artefatos, que incluem bombas da Segunda Guerra Mundial, as quais muitas permanecem no subterrâneo de Berlim.



O incêndio florestal provocou transtornos em várias linhas de trem que passam pela região e rodovias foram bloqueadas. Nenhuma construção foi atingida.