Raio matou três pessoas - Reprodução

Raio matou três pessoasReprodução

Publicado 06/08/2022 09:05 | Atualizado 06/08/2022 10:02

Três pessoas morreram e uma quarta ficou gravemente ferida após serem atingidas por um raio em um parque em frente à Casa Branca, na noite de quinta-feira, 04, em Washington. O raio caiu perto da pequena praça de Lafayette, situada do outro lado da rua da Casa Branca, atingindo um casal de idosos identificados como James Mueller, de 76 anos, e Donna Mueller, de 75, detalharam as autoridades.

@fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

Provenientes de Janesville, Wisconsin, se encontravam em Washington para festejar seu 56º aniversário de casamento, declarou sua sobrinha Michelle McNett ao jornal Milwaukee Journal Sentinel. Um homem de 29 anos também morreu, segundo confirmação da polícia na tarde desta sexta, enquanto uma quarta pessoa está "em estado crítico". A Casa Branca é a sede do governo dos Estados Unidos. Provenientes de Janesville, Wisconsin, se encontravam em Washington para festejar seu 56º aniversário de casamento, declarou sua sobrinha Michelle McNett ao jornal Milwaukee Journal Sentinel. Um homem de 29 anos também morreu, segundo confirmação da polícia na tarde desta sexta, enquanto uma quarta pessoa está "em estado crítico". A Casa Branca é a sede do governo dos Estados Unidos.

Provenientes de Janesville, Wisconsin, se encontravam em Washington para festejar seu 56º aniversário de casamento, declarou sua sobrinha Michelle McNett ao jornal Milwaukee Journal Sentinel.



Um homem de 29 anos também morreu, segundo confirmação da polícia na tarde desta sexta, enquanto uma quarta pessoa está "em estado crítico".



A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que a presidência estava "de coração partido pela perda trágica" e enviou condolências aos familiares dos mortos em um comunicado nesta sexta, assim como "suas orações pelos que lutam por sua vida".



O raio caiu na quinta-feira, minutos antes das 19h00 locais (20h00 em Brasília). Ao que parece, as vítimas tinham buscado abrigo da tempestade sob uma das árvores do parque.



Imagens publicadas pelo corpo de bombeiros mostram uma grande quantidade de ambulâncias na praça, enquanto a tormenta continuava caindo em Washington.



A probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo as autoridades americanas e, de acordo com o serviço meteorológico, 27 pessoas morreram em média, por ano, nos Estados Unidos por este tipo de evento na última década.