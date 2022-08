Marlene Engelhorn desistiu de herança de mais de R$ 22 bilhões - Youtube / Reprodução

Publicado 09/08/2022 21:43

A jovem austríaca Marlene Engelhorn, de 29 anos, é herdeira de uma fortuna acumulada por sua família ao longo de quase 200 anos na indústria química Basf. Surpreendentemente, ela se recusou a herdar os mais de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) a que tem direito por lei, por achar que "não fez nada para receber o dinheiro".



"Não é que eu não queira ser rica, é que eu não quero ser tão rica assim", disse Marlene.



Sua decisão despertou uma curiosidade global, com a mídia europeia em particular que dedicou muito espaço para a jovem.

Marlene, que é estudante de língua e literatura na Universidade de Viena e é descendente de Friedrich Engelhorn, que fundou a empresa química Badische Anilin-und Soda-Fabrik, mais conhecida pela sigla Basf, afirmou que pretende ficar só com 10% de tudo que foi deixado para ela.



Segundo a mídia europeia a jovem propôs que o Estado assumisse o dinheiro.

De acordo com a BBC, a jovem teve uma vida de "garota rica privilegiada", porém já entendeu "como a economia é tendenciosa".

"Eu não posso ficar sentada esperando por alguém, em algum lugar para fazer alguma coisa", disse ela. "Chegamos ao fim do caminho, quando mais 250 milhões de pessoas serão empurradas para a pobreza extrema este ano", disse Marlene.