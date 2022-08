Castillo já foi investigado outras cinco vezes, sendo quatro delas por suposta organização criminosa - Reprodução/ Agência Andina

Publicado 11/08/2022 13:59 | Atualizado 11/08/2022 14:23

O Ministério Público do Peru anunciou, nesta quinta-feira (11) que abriu uma nova investigação contra o presidente do país, Pedro Castillo e seu ministro da Habitação por suposta corrupção na adjudicação de obras públicas. Esta é a sexta vez que Castillo é investigado.

"A Procuradora da Nação decidiu iniciar uma investigação preliminar contra o Presidente da República, Pedro Castillo, e Geiner Alvarado, na qualidade de Ministro da Habitação, por suposto crime contra a tranquilidade pública, na modalidade de organização criminosa", informou o Ministério Público em mensagem no Twitter.

Segundo o Ministério Público, o objeto da investigação refere-se às obras adjudicadas nas províncias de Chota-Cajamarca, a região de origem do presidente Castillo e Cajatambo-Lima, uma província localizada ao norte de Lima.

Relacionado a este caso, a cunhada do presidente Yenifer Paredes, os irmãos empresários Hugo e Anggi Espino e o prefeito de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina, foram detidos esta semana para investigações.

O MP acusa o grupo de formar uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro dirigida pelo presidente peruano.

Na semana passada, uma equipe especial de promotores interveio nos municípios de Anguía (Cajamarca) e Cajatambo para recolher informações sobre as obras públicas adjudicadas aos irmãos Espino, a quem relacionam com a cunhada do presidente Castillo.

Yenifer Paredes se entregou nesta quarta-feira (10) ,depois que as autoridades invadiram o Palácio do Governo e a casa de Castillo em Cajamarca procurando por ela.

O presidente peruano acumula outras cinco investigações o MP, das quais quatro são por suposta organização criminosa.