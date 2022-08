O estudo sobre depressão foi publicado na revista Molecular Psychiatry - Internet/Reprodução

O estudo sobre depressão foi publicado na revista Molecular PsychiatryInternet/Reprodução

Publicado 11/08/2022 16:50

Um estudo britânico que questiona a eficácia dos antidepressivos químicos provocou um debate intenso na comunidade científica, no qual não há um consenso claro sobre as origens da doença. "Nosso estudo (...) questiona a ideia por trás do uso de antidepressivos", afirmaram no fim de julho os psiquiatras Joanna Moncrieff e Mark Horowitz no site The Conversation, após a publicação da pesquisa na revista Molecular Psychiatry.

O estudo aborda a questão da serotonina, uma molécula essencial para a transmissão de emoções ao cérebro. A hipótese, em vigor nas últimas décadas e que serviu para uma vasta literatura científica, pressupõe que uma pessoa que não produz serotonina suficiente precisa de um suporte químico. A nova pesquisa, baseada em uma compilação de publicações prévias e por isto mais sólido que um trabalho isolado, conclui que o vínculo entre um déficit de serotonina e a presença da depressão não é determinante.

A apresentação do estudo, feita por Joanna Moncrieff, uma psiquiatra conhecida pelo ceticismo a respeito das explicações biológicas para a depressão, provocou críticas. "Globalmente, concordo com as conclusões dos autores, mas não compartilho suas certezas tão inflexíveis", comentou o psiquiatra britânico Phil Cowen na Science Media Center. "Nenhum profissional da saúde mental ousaria afirmar que um problema tão complexo como a depressão surge de um único neurotransmissor", disse Cowen.

Alguns críticos ressaltam que a nova compilação dos psiquiatras não mede diretamente o nível de serotonina, e sim a presença indireta. Moncrieff, que é uma crítica ferrenha da indústria farmacêutica, afirma que a comunidade psiquiátrica continua dominada pela teoria da serotonina. "Há psiquiatras famosos que começam a duvidar do vínculo entre depressão e déficit de serotonina, mas ninguém se preocupou em alertar o público", ironiza em seu blog.

Para o psiquiatra suíço Michel Hofmann, os autores do novo estudo que um passo além da pesquisa. Ao questionar a ligação entre a serotonina e a depressão, eles sugerem que os antidepressivos não devem ser utilizados. "É um estudo sério (...) mas não acredito que seja um artigo que tenha impacto a curto prazo sobre a prescrição de antidepressivos", disse o especialista.

Moncrieff explica, no entanto, que não aconselha a interrupção abrupta dos antidepressivos. Hofmann, assim como outros psiquiatras, recorda que estes medicamentos demonstraram eficácia no momento de aliviar a depressão, independente da origem da doença. "Os mecanismos dos medicamentos utilizados no tratamento da depressão são geralmente múltiplos e, na maioria dos casos, não sabemos de forma precisa o que faz com que um tratamento seja eficaz", explica.

O debate a respeito da serotonina ilustra o mistério a respeito de uma doença complexa, uma das mais importantes por seu impacto nas sociedades ocidentais. "Continuamos no campo das hipóteses, continuamos investigando e confrontando os modelos", conclui Hofmann