Anne HecheAFP / Valerie Macon

Publicado 14/08/2022 15:38

Autoridades responsáveis pelas investigações do acidente que vitimou a atriz Anne Heche afirmaram, no último sábado, 13, que exames preliminares, revelaram a presença de narcóticos em uma mostra de sangue que se obteve da artista. As investigações sobre o caso, porém, não devem ir adiante após sua morte.

"A partir de hoje, não há mais etapas de investigação neste caso Quaisquer informações ou documentos solicitados antes destes acontecimentos serão recebidos como questão formal e incorporados ao caso. Quando uma pessoa que poderia ser responsável por um crime morre, não enviamos a documentação relacionada para consideração", informou a polícia de Los Angeles na sexta-feira, 12.

A atriz teve a "morte cerebral" declarada, uma semana depois de sofrer um grave acidente automobilístico em Los Angeles, no último dia 5 deste mês.



Heche, que tinha 53 anos, estava em coma com uma "lesão cerebral anóxica grave" desde o acidente ocorrido em 5 de agosto, de acordo com um comunicado de seu representante citado por vários veículos de comunicação na quinta-feira.



A atriz não recuperou a consciência e perdeu de maneira irreparável as funções cerebrais, segundo a emissora CNN. A família, no entanto, mantém seu corpo em suporte vital enquanto avalia uma potencial doação de órgãos.



"Meu irmão Atlas e eu perdemos nossa mãe", disse o filho Homer Laffoon em uma declaração difundida por vários meios de comunicação nesta sexta.



"Espero que minha mãe esteja livre de sofrimento e começando a explorar o que quero imaginar como uma liberdade eterna", acrescentou Laffoon.



Heche ficou conhecida por estrelar filmes como "Donnie Brasco" (1997), "Seis Dias, Sete Noites" (1998) e "Psicose" (1998), e também por seu relacionamento amoroso com a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres.



A atriz colidiu seu veículo contra uma casa de dois andares no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, na semana passada.



O grave acidente resultou em "comprometimento estrutural e [...] incêndio", de acordo com o Departamento dos Bombeiros de Los Angeles.



Foram necessários 59 bombeiros e mais de uma hora para conter e extinguir totalmente as chamas, segundo as autoridades.



Diversos meios de comunicação asseguraram que exames preliminares revelaram a presença de drogas. Segundo o TMZ, que citou fontes policiais, Heche havia usado cocaína e fentanil, que é usado para aliviar dores.



