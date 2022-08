Restos do ônibus queimado após se chocar com caminhão-tanque no Paquistão - Reprodução: AFP

Publicado 16/08/2022 10:36

Ao menos vinte pessoas morreram queimadas em incêndio dentro de um ônibus nesta terça-feira, 16, na região central do Paquistão, informou a polícia local. As chamas se alastraram após o veículo bater contra um caminhão-tanque carregado de gasolina. O acidente também deixou seis feridos.



O ônibus colidiu na traseira do caminhão quando se aproximava da cidade de Multan. O acidente aconteceu durante a noite e equipes de resgate trabalharam para salvar as vidas dos sobreviventes. Vários deles foram levados para hospitais da região.

Acidentes fatais são frequentes no Paquistão devido às péssimas condições das estradas e dos veículos, além da condução imprudente. Em 2015, um acidente entre um ônibus e um caminhão-tanque deixou 62 mortos na província de Sindh.