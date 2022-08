Quase 110 mil pessoas planejam cancelar seus débitos automáticos para protestarem contra a alta dos preços da energia - Reprodução

Publicado 15/08/2022 14:43 | Atualizado 15/08/2022 14:51

No Reino Unido, milhares de consumidores assinaram uma promessa de não pagarem suas contas de energia a partir de outubro, se não forem tomadas medidas para conter a inflação. O movimento de desobediência civil está sendo chamado de "Don't pay!" (Não pague, em tradução livre).

Até o momento, quase 110 mil pessoas tem planos de cancelar seus débitos automáticos como protesto contra a alta dos preços da energia.

Segundo as instituições, a maior preocupação é com a possibilidade de grandes dívidas, já que a precariedade energética pode afetar 12 milhões de pessoas, o dobro do número atual. Já o Ofgem, órgão regulador de energia, alerta para o risco de corte de gás e eletricidade.

Estima-se que as contas cheguem a cerca de £ 3,5 mil (cerca de R$ 21,5 mil) por ano para uma família média no outono europeu. Este seria um aumento de 300% em relação a outubro de 2021. Em janeiro, as contas podem chegar a uma média anual de £ 5 mil. Esta é a maior inflação no Reino Unido em mais de 40 anos.