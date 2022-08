Salman Rushdie passa bem após cirurgia e já respira sem a ajuda de aprelhos - Reprodução

Publicado 15/08/2022 09:55

O Irã negou nesta segunda-feira, 15, qualquer vínculo com o agressor que esfaqueou, nos Estados Unidos, o escritor britânico Salman Rushdie, autor do livro "Os Versos Satânicos", contra quem o aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu em 1989 uma fatwa para pedir sua morte."Negamos categoricamente qualquer relação entre o agressor e o Irã. E ninguém tem o direito de acusar a República Islâmica", afirmou Naser Kanani, porta-voz do ministério das Relações Exteriores, na primeira reação oficial de Teerã ao ataque.

"Neste ataque, não consideramos ninguém além de Salman Rushdie e seus apoiadores dignos de culpa e até de condenação", disse Kanani durante sua entrevista coletiva semanal em Teerã. "Ao insultar os temas sagrados do Islã e ultrapassar as linhas vermelhas de mais de 1,5 bilhão de muçulmanos e todos os seguidores das religiões divinas, Salman Rushdie se expôs à ira e à raiva das pessoas", acrescentou. No domingo, dois dias após o ataque, o escritor britânico "iniciou a recuperação", afirmou seu agente.

O autor de 75 anos, que passou vários anos com proteção policial depois que líderes religiosos muçulmanos ordenaram sua morte por considerar que blasfemava o islã em seu livro "Os Versos Satânicos", se preparava para falar em um evento literário na sexta-feira, 12, quando um homem saiu do meio do público, subiu no palco e o esfaqueou diversas vezes no pescoço e abdômen.

O agressor, Hadi Matar, de 24 anos, foi derrubado por seguranças e espectadores. No sábado ele compareceu a um tribunal e se declarou inocente das acusações de tentativa de homicídio e ataque com arma. Ele foi detido sem direito à fiança, e sua próxima audiência no tribunal foi marcada para 19 de agosto às 15h.

O ataque

O escritor britânico foi esfaqueado em um evento no estado de Nova York na última sexta. Rushdie foi levado de helicóptero ao hospital e submetido a uma cirurgia.

Neste domingo, o autor respirava com auxílio de aparelhos depois de passar por horas de cirurgia, de acordo com um e-mail de seu agente, Andrew Wylie. Segundo ele, o estado de saúde do autor era grave.

Rushdie pode perder um olho, seu fígado foi danificado e os nervos de seu braço foram cortados, disse o agente.

A polícia do Estado de Nova York disse em uma entrevista coletiva, na tarde de sexta, que não havia indicação de um motivo, mas que eles estavam trabalhando com o FBI nas investigações.