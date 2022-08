Os fortes ventos dificultam o trabalho das equipe de bombeiros - Reprodução do Facebook

Publicado 15/08/2022 14:30 | Atualizado 15/08/2022 14:30

Os bombeiros trabalharam nesta segunda-feira, 15, em meio a fortes ventos para controlar um grande incêndio na província de Alicante, sudeste da Espanha, enquanto outro havia sido estabilizado em Aragão, ao norte do país. Ambos ocorreram no sábado, 13.

O de Aragão, que mobilizou 350 bombeiros, queimou 6 mil hectares e forçou 1.500 pessoas a deixarem suas casas. As equipes conseguiram estabilizá-lo e evitar que o fogo alcançasse o parque natural de Moncayo, a montanha que ocupa a área cerca de 80 quilômetros a oeste da cidade de Saragoza. Segundo as autoridades locais, a situação estava "evoluindo favoravelmente" nesta segunda-feira.

Mais ao sul, na província de Alicante, centenas de bombeiros, apoiados por 25 aviões-cisterna e helicópteros, tentavam apagar as chamas no Vall de Ebo, a 50 quilômetros ao norte da cidade turística de Benidorm. Segundo a administração regional, além do fogo ter destruído mais de 6.500 hectares por completo e deixado 1.200 pessoas deslocadas, o trabalho dos bombeiros é dificultado pelos fortes ventos nesta zona montanhosa.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) disse que os incêndios queimaram mais de 245 mil hectares na Espanha em 2022, sendo o país mais afetado da Europa.