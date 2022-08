Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presidente turco Recep Tayyip Erdogan e secretário-geral da ONU, António Guterres - OZAN KOSE, LUDOVIC MARIN, PHILIP FONG / AFP

Publicado 16/08/2022 15:16

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, viajará na quinta-feira, 18, para a Ucrânia, onde participará de uma reunião com os presidentes deste país, Volodimir Zelensky, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou seu porta-voz nesta terça-feira, 16.

"Por convite do presidente Volodimir Zelensky, o secretário-geral estará em Lviv na quinta-feira para participar de uma reunião trilateral com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o líder ucraniano", disse Stéphane Dujarric em coletiva de imprensa.

Na reunião, eles "examinarão" a implementação do acordo internacional assinado em Istambul em julho para permitir as exportações de cereais da Ucrânia, "no qual a Turquia é um elemento-chave", acrescentou.

"Uma série de questões serão levantadas em geral, como a necessidade de uma solução política para o conflito. Não tenho dúvidas de que a questão da usina nuclear (em Zaporizhzhia) e outras também serão discutidas", disse Dujarric, especificando que haverá também uma reunião bilateral entre o presidente ucraniano e o secretário-geral.

Na sexta-feira, Guterres irá para Odessa, um dos três portos ucranianos utilizados no âmbito do acordo internacional, que já permitiu a saída de 21 navios carregados de milho e trigo.

O chefe da ONU encerrará esta viagem no sábado em Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta (JCC) encarregado de supervisionar o acordo.