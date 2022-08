Navio Brave Commander com cereais para a África zarpou do porto de Pivdenny. - Reprodução

Navio Brave Commander com cereais para a África zarpou do porto de Pivdenny.Reprodução

Publicado 16/08/2022 13:03

O primeiro navio humanitário fretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) zarpou nesta terça-feira, 16, do porto ucraniano de Pivdenny (sul) com 23 mil toneladas de cereais para a África, anunciou o ministério da Infraestrutura do país em guerra. "O navio Brave Commander com cereais para a África zarpou do porto de Pivdenny.

O carregamento seguiu para o porto de Djibouti, onde os suprimentos serão entregues para chegar aos consumidores na Etiópia", afirmou o ministério no Telegram. "Um total de 23.000 toneladas de trigo estão a bordo do navio fretado pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas", acrescentou.

Durante uma visita ao porto de Pivdenny no domingo, 14, o ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksandre Kubrakov, disse esperar que "dois ou três" navios adicionais fretados pela ONU possam zarpar em breve. Este é o primeiro carregamento de ajuda alimentar que sai da Ucrânia após a assinatura em julho dos acordos entre Kiev e Moscou, com a mediação da Turquia e o apoio da ONU, para exportar os cereais ucranianos bloqueados devido à guerra.

O primeiro navio comercial zarpou em 1º deste mês. Desde a entrada em vigor do acordo, 15 embarcações saíram da Ucrânia, segundo as autoridades do país, mas este é o primeiro navio humanitário da ONU. Ucrânia e Rússia estão entre os maiores exportadores mundiais de cereais, que registraram uma disparada dos preços desde o início da guerra.

Segundo o Programa Mundial de Alimentos, um número recorde de 345 milhões de pessoas em 82 países enfrentam insegurança alimentar aguda, enquanto 50 milhões de pessoas em 45 países correm o risco de morrer de fome sem ajuda humanitária.