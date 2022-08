Equipes de resgate conseguiram entrar em contato com os mineiros na quarta e dar suporte de ar às vítimas - AFP

Equipes de resgate conseguiram entrar em contato com os mineiros na quarta e dar suporte de ar às vítimasAFP

Publicado 18/08/2022 11:15

As autoridades colombianas resgataram nesta quinta-feira, 18, nove trabalhadores que estavam presos desde a manhã de quarta-feira, 17, sob os escombros de uma mina de carvão ilegal que desabou no centro do país. "Os nove trabalhadores presos na mina El Bosque, localizada em Lenguazaque, Cundinamarca, foram resgatados com vida", informou em um tuíte a Agência Nacional de Mineração, responsável pela operação.

As equipes de resgate conseguiram entrar em contato com os mineiros na quarta e dar suporte de ar às vítimas. Eles saíram dos escombros na manhã de quinta-feira "com boa saúde", acrescentou a ANM.

Petróleo e carvão são as principais exportações da Colômbia, onde os acidentes de mineração são frequentes. No ano passado, a quarta economia latino-americana registrou 148 mortes nesse tipo de incidente.