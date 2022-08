Irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un - Reprodução

Publicado 19/08/2022 09:26 | Atualizado 19/08/2022 11:22

A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que seu país jamais aceitará a "tola" oferta feita nesta semana pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, de benefícios econômicos em troca de esforços de desnuclearização por Pyongyang, acusando Seul de reciclar propostas já rejeitadas pelos norte-coreanos no passado.

Em comentário publicado pela mídia estatal nesta sexta-feira, 19, Kim Yo Jong enfatizou que a Coreia do Norte não tem planos de desistir de seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos em troca de cooperação econômica, ao dizer que "ninguém negocia seu destino por bolo de milho".

Ela também questionou a sinceridade dos pedidos da Coreia do Sul por melhora nas relações bilaterais, num momento em que Seul conduz exercícios militares com os EUA e não tem procurado impedir que ativistas civis lancem folhetos de propaganda contra o regime norte-coreano por meio da fronteira entre os dois países.