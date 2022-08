Donald Trump é apontado como o 'regente' do orquestrado ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 - AFP

Publicado 23/08/2022 09:59 | Atualizado 23/08/2022 10:04

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação nesta segunda-feira, 22, contra a operação de busca e apreensão realizada pelo FBI em sua mansão de Mar-a-Lago, na Flórida . O magnata exige que um tribunal indique uma parte independente para examinar os arquivos que foram apreendidos pelo FBI. Trump afirmou ser alvo de uma investigação por motivos políticos e exigiu que um "especialista" fosse nomeado para revisar as mais de duas dúzias de caixas de arquivos apreendidas na operação sem precedentes no dia 8 deste mês.O especialista — que não atuaria sob a direção do Departamento de Justiça, que ordenou a operação — avaliaria os documentos e determinar quais deles poderiam ser retidos por Trump como "privilegiados" ou protegidos de uso em investigações."A invasão, busca e apreensão em Mar-a-Lago foi ilegal e inconstitucional, e estamos tomando as medidas necessárias para recuperar esses documentos", disse Trump em comunicado. "Eles apreenderam documentos protegidos pelo privilégio advogado-cliente e pelo privilégio executivo", acrescentou.O mandado do FBI dizia que Trump era suspeito de pegar ilegalmente documentos altamente confidenciais e gravações oficiais da Casa Branca que ele não tinha o direito de ter e se recusou a devolver Além da possível violação de leis de registros altamente confidenciais, o Departamento disse que esses materiais também são essenciais para outras investigações federais em andamento não especificadas.