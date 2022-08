A denúncia foi apresentada em nome de quase nove milhões de clientes do console PlayStation da Sony no país - Reprodução/AFP

A denúncia foi apresentada em nome de quase nove milhões de clientes do console PlayStation da Sony no paísReprodução/AFP

Publicado 23/08/2022 12:23

A Sony, gigante empresa de eletrônicos e jogos do Japão, é objeto de uma ação coletiva no Reino Unido que exige cinco bilhões de libras (aproximadamente 5,9 bilhões de dólares) por abuso de posição dominante nas vendas relacionadas ao PlayStation.

Segundo uma nota divulgada no site dedicado ao processo , chamado de "PlayStation You Owe Us"(PlayStation você nos deve, em inglês), a denúncia foi apresentada pela plataforma de defesa do consumidor "Resolve". A apresentação foi feita no dia 19 de agosto, no Tribunal de Cassação da Concorrência, em nome de quase nove milhões de clientes do console PlayStation da Sony no país.

No processo, a Sony e o PlayStation são acusados de violar as leis de concorrência e de "roubar pessoas", fazendo-as pagar uma comissão de 30% em cada jogo digital ou a cada compra dentro dos jogos na loja do PlayStation.

"Os jogos eletrônicos agora são o principal entretenimento no Reino Unido, na frente da TV, vídeos, música (...). As ações da Sony custam milhões às pessoas que não possuem formas de pagar, principalmente quando estamos no meio de uma crise no custo de vida", disse Alex Neill, diretora-geral da Resolve, em nota.

A AFP solicitou uma resposta da Sony, mas não obteve resposta até o momento.

A desenvolvedora de jogos Epic Games, criadora do Fortnite, também entrou em uma disputa legal com a Apple por conta do modelo de negócios de sua App Store.

Em novembro, um juiz federal dos EUA obrigou a gigante Cupertino a mudar seu modelo, que recorreu da sentença.