Líderes ocidentais alertam Rússia contra a anexação de territórios ucranianos - AFP

Publicado 23/08/2022 12:50

Líderes ocidentais advertiram a Rússia nesta terça-feira (23) contra qualquer anexação de território ucraniano e expressaram novamente seu apoio a Kiev, que há seis meses sofre uma invasão das forças de Moscou.

Os líderes participaram de uma videoconferência no marco da "plataforma da Crimeia", que une os principais Estados que apoiam a Ucrânia e que foi criado por Kiev antes da guerra iniciada em 24 de fevereiro.

O presidente francês Emmanuel Macron pediu a Moscou o "fim das hostilidades" e que "retire suas tropas de todo o território ucraniano" além de "escolher a diplomacia para reconstruir a paz". "Condenamos a Rússia. Jamais reconheceremos qualquer tentativa de alteração do status de qualquer parte da Ucrânia" declarou o chanceler alemão Olaf Scholz.

Diante da ideia de pró-russos nos territórios ocupados de convocar um referendo de união com a Rússia, Scholz disse que "não serão reconhecidas nenhuma simulação de referendo e outras tentativas de modificar o status de partes da Ucrânia".

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou que o presidente russo Vladimir Putin "quer fazer em toda a Ucrânia o que fez na Crimeia", península anexada por Moscou há oito anos após um referendo não reconhecido nem pela Ucrânia nem por países ocidentais.

"Não podemos permitir que as fronteiras sejam modificadas pela força das armas. Jamais reconheceremos a anexação pela Rússia do território da Ucrânia", acrescentou. Johnson, como seu homólogo canadense Justin Trudeau, prometeu manter o apoio a Kiev e a política de sanções contra Moscou" até que a Rússia acabe com a guerra e retire suas tropas".