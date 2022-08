Mundo & Ciência

Nasa divulga som emitido por buraco negro; ouça

Para transformar o áudio captado no buraco negro no som do vídeo de divulgação, as ondas sonoras foram ressintetizadas e aumentadas em 58 oitavas - o que significa que estão sendo ouvidas em uma frequência 144 quatrilhões e 288 quatrilhões mais alta que a original

Publicado há 24 minutos