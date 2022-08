Sabau atirou contra três colegas e um policial em dezembro, e ficou paralítico ao ser baleado na coluna - Reprodução

Sabau atirou contra três colegas e um policial em dezembro, e ficou paralítico ao ser baleado na colunaReprodução

Publicado 23/08/2022 19:29

Tarragona - Um homem que ficou paraplégico em um tiroteio após ferir quatro pessoas recebeu, nesta terça-feira, 23, a eutanásia antes de ir a julgamento, após uma decisão inédita da Justiça espanhola, que deu prioridade ao seu direito de morrer.

Marin Eugen Sabau, 46, agente de segurança romeno, atirou em dezembro contra três colegas e um policial. O evento ocorreu em Tarragona, nordeste da Espanha, e Sabau foi baleado na coluna, o que o deixou paralisado.

"De acordo com a realização da eutanásia que estava marcada para o dia de hoje (23/08/22), o senhor Marin Eugene Sabau faleceu às 18h30", em um hospital perto de Barcelona, informou seu advogado, Gerard Amigó.

Sabau explicou na época que atacou seus colegas depois de viver "um inferno" no trabalho, acusando seus chefes de racismo. Desde então, estava debilitado em um leito no hospital penitenciário de Terrassa e reivindicava ajuda para morrer.

"Estou paraplégico. Tenho 45 pontos na mão. Não consigo mexer direito o braço esquerdo. Tenho parafusos e não sinto meu peito", relatou ao tribunal de Tarragona, que decidiu a seu favor.

O tribunal argumentou que a eutanásia é um direito fundamental e que a lei espanhola que a regula não especifica nada sobre "pessoas que estão em situação de prisão provisória ou sujeitas a processos judiciais".

Os advogados das vítimas haviam pedido, por sua vez, que a Justiça esperasse até depois do julgamento, para que o acusado pudesse indenizar as vítimas.

"As vítimas têm um sentimento de frustração. Foi deixado a cargo de uma pessoa decidir como e quando encerrar um processo judicial", disse à AFP José Antonio Bitos, advogado de dois policiais feridos (um baleado e o outro na perseguição posterior). "Não nos opusemos à eutanásia em si, mas, antes do julgamento, sim", acrescentou, lembrando que os dois agentes irão receber uma indenização do governo por terem sido feridos no cumprimento de seu dever, mas as outras vítimas, não.

A lei que autoriza o suicídio assistido na Espanha entrou em vigor em 25 de junho de 2021, tornando o país a quarta nação europeia a descriminalizá-la, depois de Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Em pouco mais de um ano, foram realizadas cerca de 180 eutanásias, segundo dados oficiais.