Ao menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no ataque - AFP

Ao menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no ataqueAFP

Publicado 25/08/2022 09:34 | Atualizado 25/08/2022 09:36

Ao menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no ataque russo contra uma estação ferroviária nesta quarta-feira, 24, no centro da Ucrânia , segundo o balanço atualizado divulgado pela empresa que opera o serviço ferroviário no país.

"De acordo com as informações da manhã, temos 25 mortos, incluindo duas crianças. Trinta e uma pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças", afirmou a empresa no Telegram.

O ataque foi revelado na quarta-feira à noite pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em sua mensagem de vídeo ao Conselho de Segurança da ONU. O bombardeio atingiu a estação de Chaplyne, na região de Dnipropetrovsk, centro da Ucrânia.

Zelensky afirmou que quatro vagões de passageiros foram incendiados. O bombardeio aconteceu na data em que a Ucrânia celebrava o Dia da Independência, que marca a separação do país da União Soviética em 1991. Também coincidiu com o dia em que a invasão do país pela Rússia, iniciada em 24 de fevereiro, completou seis meses.

Embora os combates estejam concentrados no leste e sul da Ucrânia, onde nenhum lado parece avançar, a Rússia ataca com frequência cidades ucranianas com mísseis de longo alcance, segundo Kiev.