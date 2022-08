Trezentas toneladas de peixes mortos por contaminação são recolhidas de rio entre Alemanha e Polônia - Pixabay

Publicado 25/08/2022 17:39 | Atualizado 25/08/2022 17:42

Berlim - Aproximadamente 300 toneladas de peixes mortos foram recolhidas do rio Oder, que separa a Alemanha e a Polônia, atingido neste verão por um desastre ambiental que poderia estar relacionado a uma pequena alga tóxica, informou a ministra alemã do Meio Ambiente, Steffi Lemke, citada pelo portal de notícias The Pioneer.

"O Oder é cenário de uma catástrofe ambiental que prejudicará esse precioso ecossistema durante muito tempo", lamentou a ministra. Entre as 300 toneladas, cerca de 100 foram registradas no lado alemão, na região de Brandemburgo.

Os peixes mortos são incinerados em fábricas especializadas. A causa da morte em massa não foi identificada.

Autoridades consideram que a microalga tóxica Prymnesium parvum pode ter causado o desastre. Também chamada de "alga dourada", ela é frequente em estuários e se desenvolve normalmente em águas de nível salino menor do que o mar.

A proliferação da alga até esse ponto nas águas doces do Oder é um sinal de salinidade anormal no rio, que pode ter causas industriais.

Os primeiros alertas sobre a morte em massa de peixes no Oder foram feitos por moradores e pescadores poloneses no mês passado. Nos últimos anos, o rio Oder tem sido visto como relativamente limpo, com cerca de 40 espécies habitando suas águas.