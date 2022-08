Avanço é o quarto consecutivo - Reprodução/Freepik

Publicado 31/08/2022 12:22 | Atualizado 31/08/2022 12:24

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá teve um crescimento de 3,3% no segundo trimestre, em leitura anual oficial do Statistics Canada. O número veio abaixo da previsão de 4,4% dos analistas do TD Securities. No mês passado, o Banco do Canadá havia projetado avanço de 4,0% no PIB do período.

O setor imobiliário tem causado impacto na economia do Canadá, no atual contexto de altas de juros para conter a inflação. No primeiro trimestre, o avanço anualizado foi de 3,1%, que também tinha ficado abaixo do esperado.



O PIB cresceu 0,8% no segundo trimestre ante o primeiro. Trata-se do quarto avanço consecutivo desse componente, segundo a agência oficial de estatísticas do país.



O levantamento também mostrou que as importações cresceram mais que as exportações no segundo trimestre, e apontou que alguns programas de apoio do governo foram retirados durante o mesmo período no país, com os subsídios federais abaixo dos níveis de 2020 e 2021.