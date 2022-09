Terremoto deixa pelo menos 21 mortos no sudoeste da China - Reprodução

Terremoto deixa pelo menos 21 mortos no sudoeste da China Reprodução

Publicado 05/09/2022 11:17 | Atualizado 05/09/2022 11:20

Ao menos 21 pessoas morreram em um terremoto de 6,6 graus de magnitude no sudoeste da China nesta segunda-feira, 5, de acordo com o primeiro balanço divulgado pelas autoridades locais e pelo canal público CCTV.



O tremor aconteceu às 12H52 (1H52 de Brasília) e teve epicentro na região montanhosa de Sichuan, 200 km ao sudoeste da cidade de Chengdu, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). A profundidade do terremoto foi estimada em 10 km e seu epicentro foi situado a 39 km do cantão de Luding, informou a CCTV.



Um vídeo divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua mostra lâmpadas balançando, destroços no solo e pedras que bloquearam uma rodovia.



A cidade de Ya'an informou 14 mortos na região rural de Shimian, próxima ao epicentro, segundo a CCTV. Estas vítimas se somam aos sete mortos anunciados horas antes pela prefeitura da vizinha Garze, que administra o cantão de Luding.



Até o momento, foram registrados 21 mortos no total. "Casas foram gravemente afetadas e as linhas de telefonia foram interrompidas em alguns locais", afirmou a CCTV. O tremor foi "relativamente forte", disse à AFP Chen, uma moradora de Chengdu, que não quis revelar seu nome completo.



A cidade tem 21 milhões de habitantes e fica a quase 200 quilômetros do epicentro. "Alguns de meus vizinhos disseram que o sentiram claramente", afirmou. Como Chengdu está atualmente sob confinamento, "as pessoas não estão autorizadas a sair de seus complexos residenciais e muitos se refugiram nos quintais" das casas, acrescentou. As autoridades ainda não informaram sobre os danos na cidade.



No domingo, as autoridades decretaram o confinamento de seus habitantes após detectar centenas de novos casos de Coronavírus.



Próximo ao epicentro do terremoto desta segunda, às telecomunicações com Moxi, um pequeno vilarejo de 7.000 habitantes, foram cortadas, indicou a televisão estatal CGTN. Mais de 500 bombeiros e funcionários das equipes de emergência foram enviados à região, informou a agência estatal Xinhua.



Um vídeo publicado pelo centro chinês de abalos sísmicos mostra várias pedras rolando colina abaixo no cantão de Luding, levantando nuvens de poeira. Segundo o órgão, várias réplicas ocorreram após o primeiro tremor.



Um morador de Chongqing, a mais de 400 km do epicentro, indicou à AFP que o tremor foi sentido de forma "muito clara". "Houve medo, mas não parece que as pessoas estavam muito preocupadas", explica. A província de Sichuan, com várias montanhas e famosa por suas reservas de pandas, registra terremotos com frequência.



Em junho, um abalo de magnitude 6,1 sacudiu a província e deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos. Em maio de 2008, um tremor muito potente, de magnitude 7,9, deixou 87.000 mortos e desaparecidos em Sichuan, uma catástrofe que comoveu o mundo.