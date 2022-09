Separatistas de Donetsk tentam resistir aos ataques do exército ucraniano - AFP

Separatistas de Donetsk tentam resistir aos ataques do exército ucranianoAFP

Publicado 10/09/2022 13:02

A Rússia anunciou neste sábado, 10, que decidiu "reagrupar" forças na região ucraniana de Kharkiv (leste), logo após o governo de Kiev relatar avanços militares em territórios ocupados há meses por tropas russas. "Decidimos reunir as tropas russas mobilizadas nas regiões de Balakliya e Izium, para apoiar nossos esforços na linha de frente em Donetsk", mais ao sul, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

O Ministério também especificou que a retirada das tropas da região de Kharkiv para a região de Donetsk foi realizada no decorrer de uma operação de três dias destinada a minimizar as perdas russas. A região de Donetsk, juntamente com a região de Luhansk, compõe a bacia do Donbass, parcialmente controlada por separatistas pró-russos desde 2014.

A declaração do Ministério da Defesa vem depois de a Ucrânia ter anunciado grandes avanços no leste e no sul do país, como parte de sua contraofensiva lançada na semana passada.

O líder da região separatista pró-russa de Donetsk, Denis Pushilin, reconheceu que a situação era "difícil" naquela área do leste da Ucrânia, que Moscou quer controlar completamente. Ele citou especificamente o caso da cidade de Lyman, conquistada no fim de maio por tropas russas e relatou combates em "várias outras cidades" no norte da autoproclamada "República Popular" de Donetsk, segundo um vídeo postado no Telegram. "Somos simplesmente obrigados a manter o Donbass e o faremos. Claro que venceremos", disse Pushilin.