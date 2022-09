Príncipes William e Harry aparecem juntos em homenagem a avó - Reprodução

Os dois casais, considerados distantes há anos, caminharam sob aplausos da multidão, com quem pararam para conversar, mostraram imagens da televisão local."William, William!", gritavam os cidadãos, enquanto davam buquês de flores aos novos príncipe e princesa de Gales, vestidos de preto. Os príncipes William e Harry apareceram juntos neste sábado, 10, com suas esposas Catherine e Meghan no Castelo de Windsor, onde contemplaram as flores em homenagem à rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira, 8 Os dois casais, considerados distantes há anos, caminharam sob aplausos da multidão, com quem pararam para conversar, mostraram imagens da televisão local."William, William!", gritavam os cidadãos, enquanto davam buquês de flores aos novos príncipe e princesa de Gales, vestidos de preto.

O distanciamento entre os filhos do novo rei Charles III e Diana começou quando Harry e Meghan decidiram se retirar da monarquia em 2020 para se estabelecer nos Estados Unidos. Mas a ruptura na relação foi confirmada em março de 2021, quando o duque e a duquesa de Sussex confidenciaram, em uma entrevista explosiva na televisão americana, que Catherine fez Meghan chorar e acusaram a família real de racismo.



Desde então, Harry manteve relações tensas com seu irmão William e com seu pai. O novo monarca, no entanto, expressou seu "amor" pelo filho e sua esposa Meghan na sexta-feira, 9, em seu primeiro discurso televisionado como rei.