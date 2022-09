Putin conversou com o presidente da França sobre o perigo de um acidente nuclear - Reprodução/AFP

Publicado 11/09/2022 18:49 | Atualizado 11/09/2022 18:50

O governo da Rússia admitiu neste domingo, 11, o avanço de tropas ucranianas no nordeste do país e indicou uma retirada de quase toda a província de Kharkiv depois de o governo de Volodmir Zelenski ter conseguido no fim de semana sua segunda maior vitória na guerra desde a retirada de Kiev, em abril.

A retomada de Izium, um ponto ferroviário estratégico, e de outras pequenas cidades da região provocou críticas à guerra até mesmo entre aliados próximos do presidente russo Vladimir Putin e pode indicar uma virada na guerra em favor da Ucrânia, a meses da chegada do inverno na região.

Um mapa divulgado pelo ministério mostra as forças russas se retirando para o lado leste do rio Oskol, cerca de 16 quilômetros a leste da cidade de Izium, com o rio parecendo representar a nova linha de frente na região. Apesar disso, a Rússia ainda ocupa uma parte extensa do território ucraniano, incluindo as cidades de Mariupol, Melitopol e Kherson e a Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014.

Críticas a Putin

A campanha ucraniana enfureceu os aliados do Kremlin. "Uma grande derrota", lamentou Igor Girkin, um ex-comandante linha-dura dos separatistas na Ucrânia, em um canal militar pró-russo Telegram.

Entre os blogueiros pró-guerra russos — alguns incorporados às tropas russas perto da linha de frente — as críticas também crescem. Muitos acusam o governo de subestimar o inimigo e ocultar más notícias do público.

Um dos blogueiros, Yuri Podolyaka, que é da Ucrânia, mas se mudou para a Crimeia após sua anexação em 2014, disse a seus 2,3 milhões de seguidores do Telegram na sexta-feira que se os militares continuassem a minimizar seus reveses no campo de batalha, os russos "deixariam de confiar no Ministério. de Defesa e em breve o governo como um todo".

Ramzan Kadyrov, líder militar checheno aliado de Putin, também acusou o Ministério da Defesa de cometer erros e acusou o governo de ocultá-los do público. "Se hoje ou amanhã não houver mudanças na estratégia da operação militar especial, eu precisaria falar com a liderança do Ministério da Defesa e com a liderança do país para explicar a eles a real situação no terreno", disse.

Celebração no front

Nas cidades liberadas, os moradores saíram às ruas para celebrar o avanço do Exército ucraniano. Em Izium e Balaklia, a bandeira azul e amarela do país voltou a tremular nos prédios públicos.

Com a vitória, os civis que viviam sob controle russo esperam que a guerra de atrito que já dura 200 dias vire definitivamente em favor da Ucrânia.

"Seremos todos ucranianos novamente", disse Natalia Khubezhova, de 48 anos, moradora de Chuhuiv, tomada nos primeiros meses de guerra pelos russos.

O colapso das posições russas nos arredores de Kharkiv e a perda da estratégica Izium se deve ao fato de que Putin deixou sua retaguarda desprotegida no nordeste da Ucrânia.

O Exército russo preferiu em junho deslocar as tropas que mantinha na região de Kharkiv, ocupada no início da guerra, para tentar tomar as cidades industriais de Severodonetsk e Lisichansk, na região do Donbass.

Analistas indicam que a escassez de tropas motivou essa escolha do comando militar russo, já que o governo hesita em instituir a convocação obrigatória para a "operação especial" na Ucrânia. O serviço obrigatório, dizem especialistas, significaria reconhecer ao publico que uma guerra de verdade está sendo lutada. Isso contraria a versão oficial do Kremlin para o conflito e pode criar problemas domésticos para a popularidade de Putin.

O avanço ucraniano chega em um momento apropriado do conflito em função da proximidade do inverno, quando as linhas de frente devem sofrer com a neve e o congelamento do teatro de batalha. A crise energética à espreita dos aliados da Ucrânia no Ocidente, alvos da pressão de Putin por seu apoio à Kiev, deve diminuir a intensidade da ajuda militar a Zelenski. Por isso, o avanço ucraniano dos últimos dias pode ser significativo para o futuro do conflito.

"As forças ucranianas não pararam depois de chegar à primeira cidade e preferiram avançar mais fundo atrás das linhas russas", disse Rob Lee, analista militar do Foreign Policy Research Institute. "Quanto mais forças ucranianas avançam, mais difícil é sustentar, mas não parece que a Rússia tenha reservas suficientes prontas para impedir o avanço ou manter essas cidades."

"O caminho para o retorno de todo o nosso território está todo ali, a cada dia fica mais claro. Vemos os contornos da restauração da integridade territorial de nosso Estado", disse Zelenski.

Ele alertou que os próximos 90 dias de luta, à medida que as estações mudam e as temperaturas caem, seriam cruciais.

Escolhas difíceis

Os avanços surpreendentes feitos pela Ucrânia para recapturar território no nordeste apresentam aos comandantes militares russos uma série de escolhas desagradáveis. Recuar em quaisquer comandantes das forças de guerra para enfrentar questões que eles prefeririam não ter que considerar, como deter o ímpeto inimigo, onde estabelecer novas linhas defensivas e como restaurar o moral das tropas.

Este momento não é diferente, de acordo com Jack Watling, pesquisador sênior do Royal United Services Institute, um grupo de pesquisa em Londres.

Watling disse que a perda de Izium e de uma fatia mais ampla de território a sudeste da cidade de Kharkiv parece mostrar o colapso efetivo de um dos quatro comandos regionais russos na Ucrânia — aquele que cobre o nordeste.

A questão mais premente agora para os planejadores militares é tentar uma retirada para consolidar as forças em uma posição defensiva mais segura ou tentar manter o território usando tropas que são repentinamente expostas.