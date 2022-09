Homenagens à rainha Elizabeth II - AFP

Publicado 12/09/2022 10:10 | Atualizado 12/09/2022 11:23

As cerimônias fúnebres de despedida da rainha Elizabeth II continuam na manhã desta segunda-feira, 12. O corpo da monarca deixará o palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, em procissão até a catedral de Saint Giles, a cerca de um quilômetro de distância.

Até a catedral de Saint Giles, o caminho será percorrido a pé pelo rei Charles III e outros parentes a partir de 14h35 (10h35 no horário de Brasília), antes de uma cerimônia para a família às 19h20 (15h20 no Brasil).

O cortejo fúnebre da rainha deixou o castelo escocês de Balmoral, na Escócia, às 10h no horário local (6h, em Brasília), no domingo, 11, três dias após sua morte . A comitiva com o corpo da rainha que governou o Reino Unido por 70 anos fez uma viagem de seis horas até o palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, dando início a uma jornada que terminará com seu funeral.

O caixão de carvalho foi enrolado no estandarte real para a Escócia — a bandeira oficial da Coroa na província — e adornado com buquês de ervilhas de cheiro, uma das flores favoritas da monarca. Há também uma sacola de plástico com um sanduíche de marmelada, notoriamente apreciado por Elizabeth II, com um recado: "um sanduíche de marmelada para sua jornada, senhora".

Escoltada por uma motocicleta, a comitiva de sete carros carregava também a única filha mulher de Elizabeth II, a princesa Anne, que está acompanhada de seu marido, Timothy Lawrence. Ao chegar em Edimburgo, o corpo foi posto no Salão do Trono.

Nas próximas 24 horas, haverá o que os britânicos chamam de vigília dos príncipes: haverá constantemente um parente com a monarca. Pela primeira vez, o caixão poderá também receber a visita da população e a expectativa é que milhares façam fila para prestar suas homenagens.

Às 17h (13h, no Brasil) de terça-feira, 13, o cortejo deve ser levado para o aeroporto de Edimburgo, onde será transportado em um avião da Força Aérea britânica para Londres. O corpo da rainha será acompanhado no traslado de 55 minutos pela princesa Anne.

Ao chegar na capital britânica, seguirá para o Palácio de Buckingham, onde será recebido por membros da Guarda do Rei e levado para um salão circular com amplas janelas e colunas de mármore. As 14h22 de quarta (10h22, no Brasil), o corpo sairá novamente em procissão, desta vez até o Parlamento.

O corpo permanecerá em Westminster, a sede do Legislativo, por quatro dias, onde poderá novamente ser visitado pela população. Sairá de lá apenas na segunda-feira, dia 19, quando acontecerá o velório na Abadia de Westminster, no centro de Londres.

O primeiro funeral de Estado desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill em 1965, receberá dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro e atrairá milhões de pessoas.

Na noite do dia 19 haverá uma cerimônia particular para os parentes da monarca, antes de seu enterro na capela memorial rei George VI, no Palácio de Windsor.



O novo monarca, enquanto isso, também tem atribuições oficiais um dia após ser oficialmente proclamado rei . Charles III tornou-se chefe de governo imediatamente após a morte de sua mãe, mas foi confirmado em uma cerimônia no domingo. A coroação ainda não tem data prevista, mas deve levar alguns meses.