Promotoria alega que as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação do território - SERGEI SUPINSKY / AFP

Promotoria alega que as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação do territórioSERGEI SUPINSKY / AFP

Publicado 12/09/2022 16:33 | Atualizado 12/09/2022 16:45

Quatro corpos de civis foram encontrados com "vestígios de tortura" na cidade de Zaliznychne, recentemente reconquistada pela Ucrânia, informou a Promotoria nesta segunda-feira, 12. "Três deles foram enterrados perto de casas particulares, o outro foi enterrado no terreno de uma empresa de asfalto em frente à estação ferroviária".

Os corpos foram encontrados no domingo, 11, "e tinham vestígios de tortura", disse a Promotoria em postagem no Facebook. "De acordo com a versão preliminar da investigação, as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação da cidade", acrescentou.

A entidade indica que foram os moradores que notificaram "as forças de segurança e apontaram que soldados russos mataram seus concidadãos".

A ONG Anistia Internacional pediu às autoridades ucranianas que "deem prioridade à compilação de provas" de supostos crimes de guerra nos territórios recentemente retomados das forças russas. "A compilação dessas provas requer muitos recursos, portanto, pedimos à comunidade internacional que forneça recursos que apoiem os esforços da Ucrânia", disse a organização em um comunicado.

Nos últimos dias, a Ucrânia anunciou progressos significativos na região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia. As forças russas foram acusadas de atrocidades, inclusive nos arredores de Kiev, como em Bucha, de onde se retiraram no final de março. Moscou nega qualquer crime e garante que são falsificações.